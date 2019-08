Buurtbewoner wilde slachtoffers uit auto's halen na ongeluk in Achtmaal: 'Ik voelde mij machteloos'

Een van de bestuurders kwam bij het ongeluk om het leven. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een buurtbewoner die de klap van het ongeluk hoorde aarzelde geen moment en probeerde om de slachtoffers te helpen.

Maar het lukte niet om ze uit de auto te krijgen. Bovendien was hij bang dat er kortsluiting zou ontstaan en de auto in brand zou vliegen. Hij had geen materiaal om ze uit de auto's te bevrijden: "Ik voelde mij machteloos", vertelt hij.

'Het was wachten op een ongeluk'

Volgens bewoners van huizen aan de Achtmaalseweg wordt er in de straat veel te hard gereden. Zij zijn dan ook niet verrast over het dodelijke ongeluk dat hier zaterdagavond plaatsvond. Twee auto's botsten rond halfelf op elkaar. "Het was wachten op een ongeluk."

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Maar buurtbewoners houden er sterk rekening mee dat er te hard gereden is.

Dode en zes gewonden

De 27-jarige bestuurder van een van de auto's kwam om het leven, zes mensen raakten gewond. Alle slachtoffers komen uit Rijsbergen.

'Slachtoffers zaten muurvast'

De 23-jarige bestuurder van de andere auto is als verdachte aangehouden. "Dat is een standaardprocedure bij een dodelijk ongeluk", laat een politiewoordvoerder weten.