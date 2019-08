'De zomer is een beetje klaar', weerman waarschuwt voor fikse buien en onweer

Het KNMI waarschuwt voor fikse buien met mogelijk onweer. Die trekken in de tweede helft van de maandagmiddag over de provincie. Het weerinstituut geeft vanwege deze buien code geel af. Volgens Reinout van den Born van Weer.nl is dit de voorbode van nog meer herfstachtig weer.

"De zomer is een beetje klaar", vertelt Van den Born, die dit voorlopig niet ziet veranderen. "Dat zie je wel vaker in augustus. De zomer heeft alles laten zien wat 'ie in zijn mars had: van hitte tot onweer tot aan de windstoten van afgelopen zaterdag. Het is nu een beetje aan de herfst om het langzaam over te nemen."

'De temperatuur is nog wel lekker'

Na een koele nacht - hier en daar koelde het af tot 11 graden - begon deze maandag met zonneschijn. "Maar later ontstaan stapelwolken en in de middag - dan moet je aan de tweede helft van de middag denken en maandagavond - krijgen we een paar fikse buien, mogelijk met onweer. Daarbij staat er een zuidwesten wind. Het wordt 20 tot 23 graden, dat is nog wel lekker."

Deze temperaturen halen we volgens de weerman van Weer.nl de komende dagen niet meer. "Dinsdag is 18 graden de maximum temperatuur. Verder lijkt het weer dan op dat van deze maandag: behoorlijk wat zon en met name in de middag een regen- of onweersbui. "

Een stuk wisselvalliger

"Woensdag is hetzelfde laken een pak", vertelt Van den Born. "Dan kan het nog 20 graden worden. Donderdag wordt het een stuk wisselvalliger. Dan krijgen we veel buien, ook dan mogelijk met onweer. Gelukkig zien we nog wel de zon tussendoor. Maar wat opvalt is de temperatuur. Die komt gewoon niet meer over de 20 graden heen."