Agressieve man (53) slaat jongen in gezicht en vernielt zijn fiets

Een 16-jarige jongen is zondagavond door een volwassen man mishandeld bij een benzinestation aan de Zwijnsbergenstraat in Breda. De man vernielde ook zijn fiets. Het slachtoffer kent zijn belager niet.

De jongen had zijn fiets rond halfzeven geparkeerd bij het benzinestation. Toen hij uit de winkel kwam, zag hij dat er een auto naast stopte. Toen de bestuurder van de auto uitstapte, liep die tegen het wiel van de fiets aan. De jongen excuseerde zich, maar kreeg een klap in zijn gezicht. Daarna liep de man de winkel in.

Toen de man weer naar buiten kwam, pakte hij de fiets, tilde die boven zijn hoofd en gooide hem weg. Daarna reed hij in zijn auto weg.

De fiets van de jongen is flink beschadigd.

Verdachte opgepakt

De politie kwam de man op het spoor via het kenteken van zijn auto. Later op de avond werd hij aangehouden bij zijn huis in Ulvenhout.

De man is meegenomen naar het politiebureau en zit nog vast voor verder onderzoek. Waarom de man zo boos was, is niet bekend.