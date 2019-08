NAC doet onderzoek naar dak van stadion voor het plaatsen van zware videoschermen

NAC gaat onderzoek doen naar de constructie van een deel van het dak van het Rat Verlegh Stadion. De Bredase club doet dit omdat er in november zware videoschermen aan worden gehangen. De club is gewaarschuwd, want in Alkmaar stortte zaterdag een deel van het dak in van het stadion.

In 2006 werd het stadion van AZ geopend. Fouten bij de bouw én de aangebrachte zonnepanelen zijn mogelijke oorzaken van het instorten van een deel van het dak.

Bij NAC willen ze een dergelijk scenario kost wat kost vermijden. In Breda liggen (bijna tweeduizend) zonnepanelen op het dak en bovendien worden er op korte termijn twee grote videoschermen aan het dak bevestigd.

Er waren al eens problemen met de constructie van het Rat Verlegh Stadion,

Verstevigde staalconstructie

"Voor de zekerheid wordt de constructie van de korte zijden van het dak van het stadion opnieuw onderzocht omdat er LED-schermen aan worden bevestigd", zegt Beau Lemmens, woordvoerder van NAC. "Dat is al eens gebeurd in 2018 toen er zonnepanelen op het dak werden geplaatst. Toen bleek uit onderzoek dat de staalconstructie wat verstevigd moest worden om de veiligheid tot 2034 (de houdbaarheid van het stadion, RS) te waarborgen. Dat is dan ook gebeurd."

Onderzoek

NAC lijkt de zaken goed voor elkaar te hebben en dat is een geruststellende gedachte na het incident in Alkmaar. "Het stadion is van de gemeente Breda en we gaan nu samen met dezelfde partijen in zee, die eerder het onderzoek hebben uitgevoerd naar de veiligheid. Want daar is toch een bouwvergunning voor nodig", aldus Beau Lemmens.