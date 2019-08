Automobilist (49) die twee mensen doodreed in Olland had te veel gedronken

SINT-OEDENRODE -

De automobilist die zondagavond twee mensen op een snorfiets aanreed in Olland had te veel gedronken. Dat is gebleken uit een blaastest die op de plek van het ongeluk werd afgenomen bij de man van 49 uit Boxtel. Bij het ongeluk kwamen de bestuurder van de scooter en zijn bijrijder om het leven.