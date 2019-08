Voor wegenwachter Michel is het geen vakantie in Frankrijk, maar juist keihard werken

De alarmcentrale van de ANWB had dit weekend 28.000 meldingen van pechgevallen van vakantiegangers in het buitenland. De meeste pechgevallen waren in Frankrijk. Michel zit vijf weken in het populaire vakantieland om reizigers te helpen. Hij werkt op dit moment in de buurt van de Alpen en daar komt hij van alles tegen. “De pechgevallen zijn erg uitlopend. Een kapotte accu, een lekke band of kleine schade door een aanrijding met de caravan.”

Camping

De dag van Michel begint vroeg. “Om acht uur ga ik al richting gestrande reizigers, maar ik kan ook niet te vroeg op een camping aankomen omdat de dag daar niet al te vroeg 'wakker wordt'. Tussen vijf en zeven uur in de avond ben ik pas klaar. Ik rijd op een dag vooral heel erg veel omdat sommige vakantiegangers verder weg stilstaan. Soms ben ik met een pechgeval een halve dag bezig.”

De wegenwachter komt verschillende gevallen tegen, maar soms wekt de oorzaak zijn verbazing. “Mensen die op pad gaan met een auto die al storingen heeft. Dat is echt niet handig.”

De bergen in

Auto’s met te weinig motorvermogen is ook een veel voorkomend probleem. “Wij zijn het niet gewend om in de bergen te rijden. Als je dan in Frankrijk de bergen in gaat, kom je deze problemen tegen. De mensen weten daar dan ook niet mee om te gaan."

Ondanks dat de wegenwachter zich uit de naad werkt voor de vakantiegangers geniet hij enorm van het werk in Frankrijk. “De mensen zijn in een vakantiemodus en ze zijn heel dankbaar dat je komt helpen. Ik heb echt het gevoel dat ik wat kan betekenen.” Michel heeft zelf ook genoeg gezelschap in de Franse Alpen. “Ik ben hier alleen, maar er komen vaak mensen uit Nederland op visite.”

Oktober

Volgend weekend verwacht Michel dat het wat rustiger zal worden op de wegen, maar voor hem zit er voorlopig nog geen vakantie in. “In oktober ben ik pas aan de beurt.”