Hakken in het zand en carnaval in de zomer: de 5 weekendtips van Omroep Brabant

In het laatste weekend van de schoolvakantie staat de evenementenkalender van onze provincie weer vol met bruisende activiteiten. Van de Vliegerdagen in Rijsbergen, het touwtrekken in Nederwetten tot en met het Zomercarnaval in Bergeijk. Genoeg te doen dus. Geniet van je weekend!

Vliegerdagen in Rijsbergen (zaterdag en zondag)

Honderden vliegers tegelijkertijd in het luchtruim van Rijsbergen. Voor wie het nog niet eerder heeft gezien, moet komend weekend zeker een kijkje gaan nemen aan Tiggeltsestraat 13 in Rijsbergen. Behalve het kleurrijke schouwspel zijn ook nog eens alle takken van de vliegersport te zien, zoals het éénlijner vliegeren maar ook de twee-, en vier-lijner besturing. Zowel zaterdag als zondag staan de vliegers vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur in de lucht. Op zaterdagavond zijn er speciale optredens en is vanaf 21.00 uur het nachtvliegeren te bewonderen. Kom je met de bus? Neem dan vanaf station Breda bus 115 richting Zundert. Stap uit bij halte aan de Koningin Julianastraat in Rijsbergen. Daarna is het nog een kleine twintig minuten lopen naar het terrein van de Vliegerdagen. De entree, het parkeren en de fietsenstalling zijn gratis.

Touwtrekken in Nederwetten (zondag)

Uiteindelijk aan het langste eind trekken, daar draait het om bij het touwtrekken over water in Nederwetten. En dat is belangrijk, want volgens goed gebruik gaan na de voorrondes de verliezende ploegen het water in. Het evenement voor de plaatselijke spierballen wordt dit jaar voor de 40e keer gehouden. Vanaf 11.00 uur gaat het los op het terrein aan de Hoekstraat, vlak bij de Oude Toren. De teams, in verschillende categorieën, bestaan uit zes touwtrekkers en een coach. Het belooft weer een felle strijd te worden, want alle teams zetten de hakken stevig in het zand om een nat pak te voorkomen. Reis je met het openbaar vervoer? Vanaf station Best rijdt vervoersmaatschappij Hermes (buurtbus 260) naar Nederwetten.

Woodstock-tribute in Oosterhout

Muziek van onder meer The Who, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Janis Joplin en Joe Cocker is zondag live te horen in café Oud Brabant aan de Leijsenhoek in Oosterhout. Vijf Oosterhoutse bands zorgen met een live-tribute dat het befaamde Woodstock-festival (1969) exact vijftig jaar later weer tot leven komt. Voor de liefhebbers wordt dat een middagje mijmeren over vroeger, natuurlijk omlijst met de nodige love, peace & music. Vanaf 15.00 uur is het genieten als de tribute-bands: One for the Road, Fool Moon, Mancave, Cut the Crap en Devils Art de eerste akkoorden aanslaan. De toegang is gratis. Buslijn 326 van Arriva brengt je naar het station in Oosterhout. Vanaf daar is het een paar minuten lopen naar café Oud Brabant.

Voor de liefhebbers:

Wandeling met wichelroede In Den Bosch (zondag)

Schrijver/historicus Girbe Buist neemt zondag samen met paragnost Johannes Zoet belangstellenden op sleeptouw door Den Bosch voor een wichelroedewandeling. Johannes Zoet is een ervaren wichelroedeloper. De wandeling, die om 13.30 uur begint en zo'n twee uur duurt, start bij het NS Station en voert langs verborgen plekken in de stad. De bijbehorende anekdotes geven de wandeling nog meer kleur. Ook worden onderaardse gangen en aardstralen opgespoord. En wil je meer weten over het krachtencentrum in de Sint-Jan of het geheim van de Gaffelbroeders? Voor 12,50 euro ben je na de wandeling helemaal bijgepraat én een wichelroede rijker.

Zomercarnaval in Bergeijk (zondag)

In Bergeijk wordt de zomervakantie sinds vijf jaar afgesloten met het spetterende Bergeijks Zomercarnaval. Aanstaande zondag trekken vanaf 14.11 uur meerdere dweil-, samba- en brassbands met danseressen in een kleurrijke optocht door het dorp. Behalve muzikaal vertier kunnen de toeschouwers ook genieten van straattheater en luchtacrobatiek. Het Bergeijks Zomercarnaval staat dit jaar in het teken van het thema ‘Kunst en Vliegwerk’. Na de optocht wordt het feest afgesloten met optredens van verschillende artiesten. Vanaf station Eindhoven rijdt de Hermes-stadsbus 18 naar Bergeijk.