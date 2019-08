Even geen weesgegroetjes in Mariakapel Zegge, schoonmaak na vandalisme is monnikenwerk

De stilte in de kapel in Zegge heeft dinsdag onvermijdelijk plaats gemaakt voor het gezoem van een industriële stofzuiger. Vanaf het altaar lijkt het eeuwenlange aanbeden beeld van Maria vol hoop te kijken naar medewerkers van een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf.

Kapel vulde zich met rook

"We hebben dit nog nooit meegemaakt. Vermoedelijk baldadige jongeren staken grote en kleine kaarsen aan en zetten die op verschillende plaatsen in het gebouw. Er werd ook niet voor betaald", vertelt André Goutman van het parochiebestuur. "Omdat ze de deuren dicht hadden gedaan kon de rook niet weg. Met alle gevolgen van dien."

De toestand van de kapel kort na het vandalisme (Foto: André Goutman).

De bijna honderd jaar oude kapel aan de Onze Lieve Vrouwstraat is flink toegetakeld. Muren zijn geblakerd of afgebladderd, een vitrine met waardevolle zilveren medailles is beschadigd en het beeld Onze-Lieve-Vrouw van Zegge is bedekt met roetdeeltjes. "Het mag een wonder genoemd worden dat het houten altaar niet in brand is gegaan. Dat zou echt een ramp zijn geweest."

Schoonmaakspecialisten

Een penetrante brandlucht is dinsdagochtend een onaangename verwelkoming voor de gespecialiseerde medewerkers van Dolmans Calamiteiten Diensten uit Tilburg. Met man en macht zijn ze bezig de kapel schoon te maken. Goutman: "De houten banken zijn al meegenomen naar de werkplaats voor grondig herstel."

De kapel wordt momenteel schoongemaakt en hersteld.

In de kapel staan steigers waar vanaf de medewerkers het plafond schoon zuigen. Een veeg met een poetsdoek over het Mariabeeld kleurt het water in de emmers zwart. En als dat nog niet genoeg werk is, moet een deel van de muren straks ook nog opnieuw gestuct en geschilderd worden.

Bedevaartgangers

Het is erg belangrijk dat de kapel aan de Onze Lieve Vrouwestraat snel weer opengaat. De kapel wordt jaarlijks door duizenden mensen bezocht. Alleen al in de meimaand komen meer dan tienduizend bedevaartgangers naar het dorp. Die traditie bestaat als sinds de zeventiende eeuw.

De muren van ht monumentale gebouw zijn afgebladderd.

Pastoor Hans van Geel heeft goede hoop. "Naar verwachting is de kapel over twee weken weer toegankelijk. Tot die tijd wordt de viering van dinsdagavond in de kerk tegenover de kapel gehouden." Zeer waarschijnlijk wordt het gebouw opnieuw ingewijd als alle werkzaamheden voorbij zijn.

Aangifte en maatregelen

De parochie heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie en bekijkt of een bewakingscamera aan de buitenzijde van de kapel vandalisme in de toekomst kan voorkomen.

Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. De pastoor wil graag weten waarom het vandalisme is gepleegd en hoopt vurig dat iemand zich meldt. Maar waarschijnlijk is daar ook een klein wondertje voor nodig.