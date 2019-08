Ruzie tussen bestuur en vrijwilligers legt het werk van Stichting Poels lam

Stichting Poels zet het werk voort dat de iconische Pater Poels jarenlang zelf heeft verzet. Hij ging voor dag en dauw op de fiets rond met brood, dat hij anoniem bij de allerarmste Tilburgers bracht.

Hulya Poels (ze heeft de naam van haar pleegvader aangenomen) weet het ook niet meer. Vijf jaar geleden nam ze het goede werk van haar vader over. Maar het botert al een tijd niet meer tussen de familie Poels en de vrijwilligers aan de ene kant en het bestuur aan de andere kant. Toen het bestuur Pater Poels aan de kant zette, was dat de spreekwoordelijke druppel.

Poels was vicevoorzitter, maar is in mei met een meerderheid van stemmen, vanwege zijn hoge leeftijd, uit het bestuur gezet. Tot groot verdriet van de familie. Hulya, die zelf ook in het bestuur heeft gezeten, is er vrijwillig uit gestapt. "Daar heb ik nu wel spijt van. Maar ze vertelden me dat het werk dat ik op de vloer deed, moeilijk te combineren was met een bestuursfunctie." Nu komt het niet meer goed tussen de twee.

700 arme gezinnen en alleenstaanden

De vrijwilligers zorgen nog steeds dag en nacht voor de 700 arme gezinnen en alleenstaande Tilburgers, maar steeds vaker moeten ze nee verkopen of moet er persoonlijk geld bij. Hulya heeft via Facebook nu een oproep gedaan aan iedereen die een donatie aan de Stichting Poels heeft gegeven.

Ze vraagt aan het bestuur te laten weten dat het geld niet vastgehouden mag worden en besteed moet worden aan de allerarmsten. In een Facebookbericht schrijft ze: "Gerrit en Angelique hebben uw hulp hard nodig als zij hun werk niet ten onder willen laten gaan."

Crowdfundingsactie

Op de site Tilburgers.nl is een crowdfundingsactie op touw gezet om Hulya en haar vrijwilligers van geld te voorzien. De familie Poels kan daarmee ook via de rechter de rechten van de stichting terugwinnen, zo staat er te lezen. Hulya laat weten: "De communicatie met het bestuur, zal gezien hun formele opstelling, alleen nog via advocaten verlopen."

De twee overgebleven leden van het bestuur waren dinsdagochtend niet bereikbaar om hun kant van het verhaal te laten horen.