De bestuurder kwam vast te zitten in zijn cabine (foto: Sem van Rijssel, SQ Vision).

EINDHOVEN -

De onfortuinlijke bestuurder van een kiepwagen is dinsdagochtend gewond geraakt nadat zijn voertuig was omgevallen tijdens het lossen van een lading zand. Dat gebeurde rond tien uur op het Flight Forum in Eindhoven.