Vermist: 500 tot 700 winkelmandjes van de Jumbo Foodmarkt in Veghel

VEGHEL -

“Hij heeft een breed postuur, is zeer vriendelijk en behulpzaam, draagt geen schoenen en loopt vaak zonder kleren.” Jumbo Foodmarkt in Veghel roept iedereen op mee te zoeken naar de verdwenen donkergrijze winkelmandjes. In de vier jaar dat de winkel open is, zijn er al tussen de 500 en de 700 winkelmandjes verdwenen.