Dakar Rally in Saudi-Arabië gaat Afrika en Zuid-Amerika overtreffen: 'Het wordt een bizar avontuur'

De eerste Dakar Rally werd in 1979 in Afrika gehouden en heette toen nog Parijs-Dakar. Later, in 2009, verhuisde de wedstrijd voor trucks, motoren en auto's vanwege terroristische dreiging naar Zuid-Amerika. Na elf jaar wijkt de organisatie met de Dakar Rally, zoals die is gaan heten, uit naar het Midden-Oosten. Veel deelnemers wilden wel eens wat anders, maar voor de organisatie ASO gaat het waarschijnlijk om financiële belangen.

Het grote, onbekende land

Saudi-Arabië is van 5 tot en met 17 januari 2020 het strijdtoneel voor de Dakar Rally. Het land is onbekend voor de vele Brabantse deelnemers, maar ook voor ondernemers die iets met het altijd spectaculaire evenement willen.

Zoals Henk Verhoeven uit Eindhoven. Die ging daarom afgelopen week alvast een kijkje nemen in het Midden-Oosten. Hij is de oprichter van het evenementenbureau Pink Orange dat voor bedrijven en particulieren belevingsreizen naar de Dakar Rally organiseert.

Heel bizar avontuur

"Ik denk dat het een heel bizar avontuur wordt", vertelt Verhoeven na zijn bezoek aan Saudi-Arabië. "Ik denk zelfs dat Saudi-Arabië het Afrika van vroeger gaat overtreffen. Dat Dakar-gevoel van vroeger in Afrika, je kwam bijna niets anders tegen dan zand. Dat is in Saudi-Arabië, buiten de steden, ook zo."

"Toen de Dakar Rally naar Zuid-Amerika vertrok, werd dat in Argentinië al anders", vervolgt Henk. "Dat is heeft een doorgaans normaal landschap met zo hier en daar wat woestijngebieden. Chili en Peru daarna waren al beter, maar echt zoals in Afrika was het daar ook niet. Ik denk dat ze in Saudi-Arabië hun borst nat kunnen maken. Ze zullen verbaasd zijn wat ze daar aantreffen. Zand, zand en nog eens zand."

Het paleis van Osama Bin Laden

In Saudi-Arabië zijn ze, zo merkte Henk, al begonnen met de voorbereidingen voor de Dakar Rally 2020. "We hebben het terrein al gezien waar ze het huldigingspodium gaan bouwen. Ze hebben er een oud paleis van Osama Bin Laden voor afgebroken."

Discussie

Volgens Henk Verhoeven komen in januari 2020 deelnemers en bezoekers van de Dakar Rally in een compleet andere wereld terecht. Zo lopen de vrouwen in het islamitische Saudi-Arabië veelal in boerka en de mannen in een wit gewaad. Er is door de olie veel rijkdom, maar alcohol is er bijvoorbeeld taboe. "Het is een compleet andere cultuur, maar dat went snel. Het land is wel in een snel tempo aan het moderniseren."

En dan roept het land natuurlijk ook nog de nodige discussie op over mensen- en vrouwenrechten. "Ik denk niet dat dit de Dakar Rally in de weg gaat zitten", zegt Verhoeven hierover. "Je ziet ook een hoop positieve veranderingen. Vrouwen rijden nu bijvoorbeeld zelf auto, dat had je een paar jaar geleden niet kunnen bedenken."

'Dakar Rally 2020 wordt smullen'

Er gaan meer zaken veranderen. De kroonprins lijkt vooruitstrevend en laat binnenkort meer toerisme toe. Als organisator van reizen naar de Dakar Rally kan Henk dan ook wel wat met Saudi-Arabië "Het is een heel bijzonder land", zo stelt hij. "Om te beginnen bied je mensen een land waar ze nog nooit zijn geweest. En daarnaast zijn er heel veel mogelijkheden om er een vette Dakar-beleving van te maken. Dat wordt smullen."