Dankzij zijn robothand kan Arie weer gitaarspelen en een deksel op een potje doen

Arie was in zijn tienerjaren gek op alles wat met de Luchtmacht te maken had. Van een kennis kreeg hij een doos met promotiemateriaal. Er zaten emblemen, munitiehulzen en een granaat in. Iedereen dacht dat de granaat onklaar was gemaakt, maar dat bleek niet zo te zijn. Het ding ontplofte in zijn handen.

Daarna liep Arie jarenlang rond met een metalen, mechanische hand. Eromheen zat een kunststof handschoen die op een echte hand leek. Een poppenhand, zoals hij het zelf noemt. Maar sinds 2015 mag Arie een bionische hand, een soort robotarm, uitproberen. Dat heeft zijn leven veranderd.

Boksen, gitaarspelen, een deksel op een potje doen en een banaan eten. Arie kan het allemaal weer. "Ik ben een wielrenner en het voelt alsof je een gloednieuwe carbonfiets hebt. Het materiaal vind ik mooi, ik ben er heel blij mee."

Bekijk de video en lees verder.

Via twee sensoren in de prothese worden de signalen van Aries hersenen opgevangen. Hij kan de robotarm dus op dezelfde manier 'besturen' als zijn normale arm. De eerste keer dat hij met de robotprothese werkte was een emotioneel moment voor Arie. "Ik deed hem open en dicht en van blijdschap liepen de tranen over mijn wangen."

Eigenwijs

Arie moest een jaar lang oefenen met de robotarm. "Sommige mensen noemen mij een doorzetter, maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben gewoon eigenwijs. Het moet en het zal gebeuren." Dit jaar is hij zelfs begonnen met kickboksen. "Door de trainingen is mijn hele conditie beter geworden, waardoor ik ook die hand beter kan besturen."