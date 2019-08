Winnaar 100.000 euro in de Staatsloterij heeft zich nog niet gemeld

Loes van Roessel in de Tabaktief in Schijndel. (Foto: Loes van Roessel)

Wie o wie heeft bij Tabaktief Jan van Roessel aan de Hoofdstraat in Schijndel het winnende lot van 100.000 euro gekocht? De prijswinnaar heeft zich nog niet gemeld, maar bij de tabakszaak maken ze zich toch op voor een feestje eind deze week. "Want dit is wel iets bijzonders in een dorp als Schijndel."

De winkel kreeg maandag het goede bericht te horen van de Staatsloterij. "Dat was wel even mooi nieuws", vertelt Loes van Roessel, de dochter van eigenaar Jan van Roessel. "We weten niet wanneer het lot precies is verkocht. Maar het dat gebeurde in ieder geval voor 10 augustus geweest, want toen was de trekking."

Vrijdag of zaterdag is er in ieder geval een feest met ballonnen, ook als de winnaar zich nog niet heeft gemeld. "De Staatsloterij regelt zelfs een barista die koffie komt uitdelen."

Dromen over de prijs

En als er dan zo'n bijzondere prijs valt, dan ga je als lotverkoper natuurlijk ook nadenken over wat je zelf zou doen met zo veel geld. "Ik zou mijn studieschulden aflossen", lacht Loes. Maar het blijft bij dromen, want het geld gaat toch echt naar de winnaar. "We hebben in ieder geval zelf het lot in onze handen gehad. Het is toch wel heel mooi dat we een van onze klanten blij kunnen maken."

Het winnende lotnummer is HA 37157. De nu nog onbekende winnaar kan een jaar lang aanspraak maken op de prijs.

LEES OOK: Wat zijn Brabanders toch gelukspoepers, zo vaak vallen ze in de prijzen