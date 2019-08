Het is weer onkruidweer: 6 tips om onkruid in je tuin te voorkomen of te verwijderen

Martijn legt allereerst uit dat de weersomstandigheden van dit moment erg gunstig zijn voor onkruid: "De grond is door de regen erg vochtig geworden. Als daar het zonnetje op schijnt, knalt het onkruid eruit.” Om te voorkomen dat je onkruid in je tuin gaat groeien, kun je volgens Martijn het beste het volgende doen:

1. Voeg je bestrating op met onkruidwerend voegmiddel

Door je tegels te voegen, krijgt onkruid geen kans meer om te groeien. Er is speciale onkruidvrij voegzand dat voorkomt dat onkruid kan ontkiemen.

2. Leg een bodembedekker neer

Martijn legt uit dat onkruid licht, lucht en ruimte nodig heeft. Als een van deze dingen ontbreekt, dan groeit het niet meer. Leg daarom bijvoorbeeld tuinpad snippers of houtschors neer. Ook cacaodoppen, een afvalproduct van chocoladeproducten, is een goede bodemdekker.

3. Gebruik een anti-worteldoek

Een anti-worteldoek is ook een goede maatregel om onkruid tegen te gaan. Het zwarte plastic doek laat geen water, licht en wortels door. Vaak wordt het onder grind gelegd of onder bestrating. Als je het onder grind legt, moet je er wel rekening mee houden dat er minstens vijf centimeter grind op het doek wordt gelegd, anders heb je kans dat het doek omhoog komt.

Als je dan toch de pech hebt dat er onkruid in je tuin groeit, raadt Martijn aan het volgende te doen:

4. Voorkom dat onkruid nog meer gaat groeien

Martijn geeft aan dat je met deze weersomstandigheden goed moet opletten of je iets ziet groeien. “Op het moment dat je al iets kleins ziet groeien, onderneem dan meteen actie”, zegt Martijn. Probeer het dus zo snel mogelijk uit de grond te trekken, want anders wordt het onkruid te groot en breidt het zich uit.

5. Gebruik geen middelen die schadelijk zijn voor het milieu

“Veel mensen neigen ernaar om onkruid te bespuiten of om schoonmaakazijn te gebruiken, maar dat is uit den boze”, aldus Martijn. “Net als andere keukenmiddeltjes als chloor of zout.” Volgens Martijn werkt het wel, maar trekt het de grond in en dat is slecht voor de planten.

6. Brand onkruid weg

Wat beter is voor het milieu, is om onkruid weg te branden met een gasbrander. Een andere milieuvriendelijke manier is om er kokend water overheen te gooien of tuingereedschap als een voegenborstel, onkruidsteker of een onkruidborstel te gebruiken.