Ramkraak met 'grof geweld' op kindermodezaak: dure kleding buitgemaakt in Etten-Leur

Er is maandagnacht een ramkraak gepleegd op kinderkledingzaak 't Gouden Koetsje aan de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur. Daarbij werd dure kleding buitgemaakt. De daders zijn de zaak volgens de politie 'met grof geweld' binnengekomen. Met een auto werden de deuren van de zaak geramd.

De ramkraak vond rond halftwee plaats. De politie heeft het over drie daders. Zij zijn er met een groot aantal dure kledingstukken vandoorgegaan in de richting de Rode Poort.

De schade in de winkel na het bezoek van de 'onaangekondigde shoppers' is zo groot dat de zaak dinsdag niet meer open is gegaan. Dit laat 't Gouden Koetsje op Facebook weten.

Agenten begonnen maandagnacht meteen een zoektocht in de buurt, zonder resultaat.

De politie komt graag in contact met getuigen in de omgeving van de Bisschopmolenstraat die iets hebben gezien of gehoord rond het tijdstip van de ramkraak.