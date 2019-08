Burgemeester van Landerd met anti-drugsshirt over de kermis: 'Heerlijk een week zonder pak'

De burgemeester komt niet alleen in actie tegen drugs. Met de werkgroep 'Samen Landerd, Samen beter' wordt er hard gewerkt aan het initiatief. Speciaal voor de gelegenheid, om de actie af te trappen op de kermis in Schaijk, mocht Bakermans zich in een shirt met opdruk hijsen. De rest van de week mag hij zich hierin vertonen. "Het is heerlijk om een week zonder pak te lopen."

'Niet gebruiken is de norm'

Alle aandacht die er is, draagt volgens Bakermans bij aan het bespreekbaar maken van drugs en het gebruik ervan. "Bijvoorbeeld om het gesprek aan de keukentafel tussen ouders en jongeren op gang te helpen. Het gaat toch over de bewustwording van het gebruiken en wat voor effect dat heeft op de gezondheid. Niet gebruiken is de norm."

GHB en lachgas zijn hot

Het gaat om verschillende soorten drugs. Het overgrote gedeelte gaat over wiet. "Maar we komen XTC, cocaïne, lachgas en GHB ook tegen." Vooral die laatste twee zijn op dit moment veel in de running. "Eigenlijk moeten al die stimulerende middelen niet nodig zijn. We zijn toch als mens al leuk genoeg", lacht de burgemeester.

Tijn, een jongetje van negen is met zijn opa en oma op de kermis. Hij heeft weleens gehoord van lachgas. Op de vraag of hij het zelf ooit zou willen gebruiken zegt hij hoofdschuddend 'nee' tegen de burgemeester. Zijn opa Ferry vindt het goed dat de burgemeester volop in actie is. "Zeker als zulke jonge kinderen al voorlichting krijgen. Het probleem wordt steeds groter namelijk."

Bekijk de video en lees daarna verder:

Volgens de man begint het experimenteren van drugs al op tienjarige leeftijd. "Lachgas zie ik weleens ergens liggen. Vroeger zat het in een slagroomspuit, nu gebruiken ze het zelf. Raar hoor." Opa Ferry hoopt dat zijn kleinzoon tijdens het eten zelf het gesprek aanknoopt met zijn ouders. "Dan heeft het dus gewerkt."

Niet iedereen is blij

Het initiatief wordt volgens de burgemeester goed ontvangen. Jongeren die geen zin hebben om het gesprek aan te gaan, is hij nog niet tegengekomen. 'Ze snappen dat het belangrijk is. Of je nou met de horeca, de ouders of de jongeren spreekt." Nare ervaringen blijven vooralsnog dus uit.

Maar toch is niet iedereen is blij met het initiatief. Kermisexploitant Jean Scheffer bijvoorbeeld vindt dat de kermis op deze manier in een slecht daglicht wordt gezet. "Natuurlijk vind ik het prima dat er over drugs gepraat wordt. Maar niet dat het nu geassocieerd wordt met de kermis."

Nog veel werk aan de winkel

Na deze week zit het er nog niet op voor de werkgroep. Nieuwe projecten zullen uitgerold moeten worden. En ook de burgemeester blijft zich inzetten. "Een week in een shirtje lopen lost niet alle problemen op." De strijd wordt dus onverminderd doorgezet. "Ik ga in ieder geval elk jaar naar alle basisscholen om met de groepen 6, 7 en 8 om over dit onderwerp te spreken. Hier moeten we energie in blijven steken."