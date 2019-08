Ja, ik wil! Guus Meeuwis vraagt vriendin Manon ten huwelijk

Met een regel tekst afkomstig uit het laatste nummer van Guus 'Kom we gaan', maakte de zanger het huwelijksaanzoek dinsdag bekend op zijn Instagram-account. "We lopen naar boven, we laten alles beneden.... We bouwen een toekomst met een beetje verleden."

Het stel is drie jaar samen en sinds begin dit jaar wonen ze samen. De zanger heeft vier zoons uit een eerder huwelijk.