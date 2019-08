Tieners (17, 15) opgepakt na mislukte overval en achtervolging in Tilburg

Cafetaria De Smullerij aan de Hoefstraat in Tilburg is dinsdagavond overvallen. De twee piepjonge overvallers van 17 en 15 jaar oud bedreigden het personeel met een mes en werden daarna achtervolgd door een familielid van de eigenaar en twee andere getuigen.

De overval gebeurde rond halfnegen. Het vrouwelijke familielid volgde de jonge daders in haar auto en gaf de politie via de telefoon continu haar positie door. Zodoende konden de jongens tien minuten later opgepakt worden op de Willem Knuttelstraat.

De 17-jarige jongen werd meteen in de kraag gevat. Zijn jongere handlanger klom nog over een schutting in een poging om te ontsnappen. Het perceel werd echter afgezet, waarna hij kon worden aangehouden.

Verhoor

De overvallers maakten niets buit en de medewerkers van de cafetaria raakten niet gewond. De verdachten zitten in de cel en worden verhoord.