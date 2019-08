Vertrek bij PSV doet pijn bij Hirving Lozano, maar lijkt juiste oplossing voor beide partijen

In Basel, tijdens de verloren voorronde van de Champions League, werd Lozano na 80 minuten naar de kant gehaald, waarna hij zijn onvrede niet onder stoelen of banken schoof. De eerste wedstrijd daarop besloot Van Bommel hem op de bank te zetten voor de eerste competitiepot tegen FC Twente. Transferperikelen? Een blessure? Nee, geen van beide. Trainer Mark van Bommel gaf openlijk te kennen dat hij Lozano niet goed genoeg vond: ‘Ik kies op dit moment voor de elf spelers waarmee ik denk dat we de meeste kans maken om te winnen.’

Onderuit gezakt op de bank

Maar die keuze van Van Bommel leek in het verkeerde keelgat te schieten bij de Mexicaan, die onderuit gezakt op de bank negentig minuten lang toezag hoe PSV met 1-1 gelijkspeelde in Enschede.

Lees verder onder de afbeelding.

Hirving Lozano op de bank in Enschede (foto: VI Images).

Die houding en de mindere prestaties van Lozano in 2019 zorgde er ook bij de PSV-aanhang voor dat de relatie tussen beide partijen enigszins bekoeld was en dat deze transfer naar Italië voor PSV en Lozano een goede uitkomst is: PSV ontvangt een recordsom en Lozano krijgt de kans om zich in een grotere competitie te ontwikkelen en gaat er zelf met salaris natuurlijk niet op achteruit.

Maar in de zomer van 2017 werd ‘Chucky’ nog met veel bombarie binnen gehaald. Toenmalig technisch directeur Marcel Brands was opgelucht na het afronden van de transfer aangezien het zo’n zes maanden duurde en er ‘veel creativiteit’ nodig was om Lozano naar Eindhoven te halen.

Lees verder onder de afbeelding.

Hirving Lozano is dolgelukkig na zijn eerste goal voor PSV (foto: VI Images).

Veel opgeleverd

En al die moeite is het uiteindelijk ook meer dan waard geweest als er wordt gekeken naar de prestaties van Lozano in het Philips Stadion. PSV zal de dribbelaar uit Mexico hoe dan ook gaan missen op het veld. De Mexicaan was in 79 duels goed voor veertig goals en 23 assists en leverde PSV, buiten de transfersom, naar alle waarschijnlijkheid ook vanuit Mexico veel geld op. De banden tussen de club uit Eindhoven en het Latijns-Amerikaanse land zijn sinds de komst van ‘Chucky’ alleen maar beter geworden en ook de populariteit van PSV in Mexico is ongekend gegroeid.

"Dat is wel echt door Lozano in gang gezet", zegt Daniel Reyes, journalist van MARCA Claro Sports. Reyes volgde Lozano op de voet bij PSV en merkte een ongekende groei van de club uit Eindhoven in Mexico gedurende die periode. "Lozano heeft nu ook laten zien aan Mexicanen dat PSV een goede stap is voor hun loopbaan. Iedereen in Mexico weet nu wie PSV is, omdat Lozano ongekend populair is."

Pijn in het hart

Maar Chucky vertrekt nu dus bij PSV en volgens Reyes gaat de buitenspeler met pijn in het hart weg. "Hij en zijn familie genoten van de rust in de omgeving Eindhoven. Ze konden rustig naar de Albert Heijn en werden niet gestoord. Dat zal in Napels anders zijn. Maar aan de andere kant is hij ook heel blij met deze sportieve stap vooruit. Hij zag niet meer echt een uitdaging in de eredivisie en de uitschakeling in de Champions League gaf de doorslag. Hij wil zich op het hoogste podium laten zien."