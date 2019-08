Moeder redt kindje ternauwernood uit brandende kinderkamer

De brand ontstond in een mobiele airco, die op de extreem warme dag aanstond. Volgens de brandweer werd te brand pas laat en per toeval ontdekt, omdat er geen rookmelder in de kinderkamer hing. De heldhaftige moeder wist met gevaar voor eigen leven het kindje te redden.

Op de foto’s is te zien hoe de kinderkamer compleet zwartgeblakerd is. Er is nog een roze dekentje te zien, maar voor de rest zit alles onder het roet en zijn de spullen en meubels verwoest.