Barbara (61) leeft al twee weken op een bankje, de gemeente zoekt naar een oplossing

Barbara legt uit waarom ze al dagen in weer en wind op een bankje in het plantsoen zit.

Barbara is 61 en woont al bijna twee weken op een bankje in een plantsoen in Woensel-West. Ze is uit haar huis gezet omdat ze dat helemaal vervuilde. Het was geen houdbare situatie meer, vertelt een buurtbewoner. “Het huis was al drie keer ontsmet.” De vrouw zijn al wel vervangende opvangplekken aangeboden, maar dan mag ze haar hondjes niet meenemen.

Dinsdag heeft een ex-dakloze een tent over het bankje gezet. En Berrie Aarts die mobiele toiletten verhuurt, heeft er één bij het bankje neergezet. "Ik vind dat die mevrouw geholpen moet worden", zegt hij. ”Als het niet mag haal ik hem wel weg. Maar het zal toch wel mogen?”

Volgens Barbara moest ze het huis uit omdat het brandgevaarlijk was, maar schoorvoetend geeft ze toe dat ze er niet meer aan toe kwam om haar huis goed schoon te houden. Haar man is inmiddels overleden. “Toen hij in het ziekenhuis kwam, moest ik vaak bij hem op bezoek en dan ook nog de hondjes uitlaten. Dan schiet het er bij in.”

'Meteen ruzie'

Barabara kreeg opvang aangeboden in een zorghotel voor daklozen. "Maar daar kreeg ik meteen ruzie”, zegt ze. “Want ik mocht mijn hondjes niet meenemen. Ik wil alles accepteren”, zegt ze huilend, "huishoudelijke hulp, persoonlijke hulp, ik wil het allemaal. Het enige wat ik vraag is een plek voor mij en mijn twee hondjes. Dat we met zijn drie samen kunnen blijven."

In de buurt wordt verschillend gereageerd. Er komen mensen eten brengen, maar anderen zien haar liever gaan dan komen. “Er ontstaan twee kampen in de buurt", zegt Koen van Rooij. “Zijn aanwezigheid bij de tent roept de woede op van Barabara. “Ga toch weg.” Koen hoopt dat er een snel een vreedzame oplossing komt. “Ik vrees een beetje dat het ook anders kan lopen.”

'Maar één uitweg'

Ook Barbara hoopt op een snelle oplossing: “Anders zie ik maar één uitweg, mezelf van kant maken.”

In de gemeenteraad zijn al vragen gesteld over de situatie van de Eindhovense vrouw. Het probleem is dat ze aangeboden hulp afwijst en er zelf voor kiest op het bankje te zitten. Ze is geen gevaar voor anderen en is bij haar volle verstand. Ze kan niet gedwongen opgenomen worden. Donderdag is er een overleg met alle betrokken hulpinstanties om tot een doorbraak te komen.