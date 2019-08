Tv-kok Hugo Kennis doet mee met Expeditie Robinson: 'Bizar, ik kijk al negentien jaar'

Tv-kok Hugo Kennis uit Eindhoven is een van de twintig kandidaten van Expeditie Robinson 2019 (Foto: Hugo Kennis).

Zou Hugo Kennis op een onbewoond eiland net zo lekker kunnen koken als dat hij in Nederland doet? We kunnen het vanaf 1 september zien bij Expeditie Robinson, want het programma maakte woensdagmiddag bekend dat de tv-kok uit Eindhoven een van de kandidaten is.

In het programma proberen de kandidaten te overleven op een onbewoond eiland. Er is maar weinig voedsel beschikbaar. Ze moeten het doen met weinig meer dan wat rijst, fruit en kleine zeediertjes.

Maar wie weet kan Hugo hier wel heerlijke creaties van maken, want hij volgde een koksopleiding en studeerde horecamanagement in Eindhoven en Tilburg. Nu presenteert hij het 24Kitchen-programma Smaakpupillen, waarin hij met kinderen kookt.

Onthulling

Woensdagmiddag werden zes nieuwe kandidaten van het programma bekend gemaakt op Utrecht Centraal. Ze zaten in een grote kist. Omstanders moesten een opdracht doen om erachter te komen wat de code was om de kist open te maken.

Toen de code was gekraakt, kwamen de volgende deelnemers uit de kist:

presentator Rijk Hofman,

3FM-dj Eva Koreman,

Klokhuis-presentatrice Eva Cleven,

Qmusic-dj Fien Vermeulen,

handbalster Yvette Broch

en dus tv-kok Hugo Kennis.

'Droom komt uit'

Hugo vertelde tegen presentator Kaj Gorgels dat ‘zijn droom is uitgekomen’. “Ik ben een ontzettend grote fan van het programma. Ik kijk het al negentien jaar en dan is het bizar dat ik er nu zelf in zit."

Hugo is opgelucht dat hij nu eindelijk aan iedereen mag verklappen waar hij die weken is geweest. “Ik ben wel wat vrienden en familieleden verloren die mij als vermist hebben opgegeven”, zegt hij lachend. “Die smoesjes als ‘mijn telefoon is kapot’ werkten niet meer, dus ik ben heel blij dat het er nu uit is.”

Andere kandidaten

Woensdagmiddag werden zes nieuwe bekende Nederlanders bekendgemaakt. In totaal is nu van veertien bekende Nederlanders bekend dat ze meedoen aan het programma. De andere kandidaten van Expeditie Robinson die al eerder bekend werden gemaakt, zijn:

kok Rob Geus,

YouTubers Kalvijn en OnneDi,

zangeres Anita Heilker,

verslaggever Jaap van Deurzen,

3FM-dj Frank van der Lende,

catwalkcoach Mariana Verkerk,

zangeres Shary-An Nivillac.

Hoeveel onbekende Nederlanders er met het programma meedoen en wie het zijn, is nog niet bekend.