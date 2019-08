René Schuurmans en zijn vrouw Monic vieren hun vakantie in een caravan... lekker in Brabant

René Schuurmans kocht een jaar geleden een stuk land in Gemonde van 1,3 hectare. Daar heeft hij nu zijn caravan neergezet om zich zo nu en dan terug te trekken. “Ik ga al heel vaak voor optredens naar het buitenland, maar eigenlijk heb ik om de hoek alles wat ik wil voor een vakantie. Zeker als het zonnetje schijnt zoals afgelopen weken.”

Natuurmens

Volgens René is zijn vakantiebestemming ‘in the middle of nowhere’. “Ik ben echt een natuurmens, dus ik zit hier echt op mijn plek. Ik heb hier alle rust, en dat is wel fijn in een zomer die vol staat met optredens.” Nu zijn caravan er staat, kan hij ‘niet wachten om er te slapen’. “Eerst moet er nog wat aan geklust worden.”

De caravan van René Schuurmans staat vijf kilometer van zijn eigen huis (Foto: René Schuurmans).

René kocht zijn landgoed om het onder andere aantrekkelijker te maken voor dieren om er te leven. Zo heeft hij al huisjes gemaakt voor vogels en vleermuizen.

Inspiratie voor nieuwe liedjes

De zanger denkt dat de vakantieplek ook heel goed is om nieuwe liedjes te schrijven. “Misschien doe ik wel inspiratie op voor nieuwe liedjes. Dat is ook bij mijn nieuwste single ‘Ik heb weer de hele nacht liggen dromen’ gebeurd, die heb ik ook hier geschreven.”

Bekijk en beluister hier de nieuwste single van René Schuurmans: