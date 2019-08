Feest vanwege verbreding zuidelijke rondweg in Breda, maar omwonenden hebben er geen zin in

"Meer asfalt is geen duurzame oplossing voor de verkeersdrukte op de Rooseveltlaan", zegt Lawrence van Woensel. Hij vertegenwoordigt de omwonenden en vecht met hen al twee jaar tegen de plannen die de gemeente nu heeft uitgevoerd. "Wij mochten ons zegje doen, maar er is nooit geluisterd. We zijn niet serieus genomen omdat de wethouder het economisch belang verkiest boven leefbaarheid."

'Meer fijnstof en lawaai'

Volgens Van Woensel staan er aan de kopse kant van die Rooseveltlaan grote distributiecentra op de planning. "Nu de Rooseveltlaan verbreed is, zal dat een aanzuigende werking hebben en komt er straks nog meer verkeer overheen. Vooral vrachtverkeer dat voor meer lawaai en fijnstof zorgt. Daar zullen we tegen blijven vechten, ook nu de verbreding een feit is."

Wethouder Boasz Adank benadrukt dat twee jaar geleden al besloten is om de capaciteit van de zuidelijke rondweg te vergroten als oplossing voor de toenemende files. "Er gaan bijna 30.000 voertuigen per dag over deze weg. We willen juist op deze zuidelijke rondweg veel verkeer hebben omdat we de woonwijken en singels willen ontlasten."

Vrachtwagenverbod

Er is volgens hem goed overleg geweest met de bewoners. "Maar een weg brengt nou eenmaal overlast met zich mee en deze zuidelijke rondweg is bedoeld om Breda te ontsluiten. We hebben juist goed geluisterd door te kiezen voor geluidsarm asfalt. Er komt nog een politiek debat over wat de Rooseveltlaan allemaal aankan. Onderdeel daarvan is ook de wens van de bewoners om een vrachtwagenverbod in te voeren op de rondweg, maar vooralsnog is het vrachtverkeer op die weg niet meer dan enkele procenten en dat staat niet in verhouding tot de overlast die mensen ervaren."

Zondag is de zuidelijke rondweg nog even helemaal afgesloten voor het eerder genoemde feest. "Iedereen mag dan naar hartenlust skeeleren, hardlopen in de 'funloop' of wandelen op de weg", zegt wethouder Adank.

"Maar mensen moeten zich realiseren dat de fun van die 'funloop' snel voorbij is op het moment dat het hierna weer vol staat met verkeer", reageert Lawrence van Woensel. "Wij zijn niet van plan om het feest zondag te verstoren, maar we hadden liever samen met de gemeente een feest gevierd als er ook een oplossing was geweest voor de leefbaarheid. Wat ons betreft gaan verkeer en duurzaamheid en leefbaarheid hand in hand."