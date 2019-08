Man licht slager en bakkers op in Tilburg, politie betrapt hem op heterdaad

Een 41-jarige man is woensdag opgepakt voor het oplichten van twee bakkerijen en een slager in Tilburg. De man haalde uit naam van een bedrijf bestelling op, die vervolgens niet werden betaald.

Dankzij een oplettende bakker kon de verdachte worden aangehouden in een bakkerij aan de Hoefstraat. De ondernemer belde de politie toen de verdachte een bestelling kwam ophalen. De bakker vertrouwde het niet, omdat een andere zaak van hem in Hilvarenbeek op dezelfde manier was opgelicht. Hij had zelfs een foto van de verdachte gemaakt.

Meer ondernemers slachtoffer

Twee agenten kwamen naar de bakkerij en wachtten de verdachte op. Waarschijnlijk heeft de oplichter meer slachtoffers gemaakt. De politie roept die ondernemers op om aangifte te doen.