Ratten, wildplassers en zwervers: sloopkogel gewenst voor vervallen 'monumentaal' zorgcentrum

"Het is echt verschrikkelijk!", zegt buurtbewoner Erwin Binck (51). Vanuit zijn woonkamer in het Engelse Hof aan de Geweldigerstraat kijkt hij al bijna vijf jaar op de met houtenplaten dichtgetimmerde ramen en deuren. "Het is doodstil in de straat, we zouden graag eens wat meer leven in de straat krijgen en een mooi uitzicht."

Enorme puinhoop

Dat vindt ook zijn buurman Jan van der Weele (63). "We zijn het echt beu om tegen de puinhoop aan te kijken. Wat ons betreft mag het gebouw zo snel mogelijk gesloopt worden." De buurmannen gingen daarom donderdagochtend samen naar het stadskantoor om de wethouder Evert Weys een petitie met ruim negenhonderd handtekeningen te overhandigen.

Het enorme complex is eigendom van zorginstelling tanteLouise. Die wil er bijna tweehonderd zorg- en koopappartementen met een parkeerkelder bouwen. Maar daarvoor moet de voorbouw wel afgebroken worden. Alleen de kapel blijft dan staan en dat gaat er bij de landelijke monumentenorganisatie Stichting Cuypersgenootschap niet in.

Monumentenstatus

De organisatie vroeg de gemeente daarom om een monumentenstatus op te leggen. Die heeft vervolgens een voorlopige bescherming opgelegd, waardoor er momenteel niets aan het gebouw mag worden veranderd.

't Ketrientje is aan de Vismarkt is met houten platen dichtgetimmerd

Bestuurster Conny Helder van tanteLouise noemt kwestie rond de monumentenstatus 'een grote tegenvaller'. Ze wil de bouwplannen niet aanpassen, omdat het anders veel te duur wordt. "Als de gevel moet blijven staan dan is het voor ons geen haalbare kaart om de nieuwbouw in de binnenstad door te laten gaan."

'We willen actie'

"Onze grootste zorg is dat het pand door lange procedures zo nog jaren blijft staan als tanteLouise of een andere partij hier niet kan bouwen", zegt buurtbewoner Erwin Binck. Buurman Jan van der Weele vult hem aan: "Wij willen graag dat het nieuwe plan snel gebouwd wordt. We willen actie."

De buurtbewoners vinden dat hun beter uitzicht en de ouderenzorg in het centrum nu door de gemeente wordt geblokkeerd. "De politiek is nu aan zet om uit de impasse te komen. Eind dit jaar wordt er een beslissing genomen.