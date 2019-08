Man (89) overleden nadat hij werd aangereden op scootmobiel in Oss

OSS -

De man van 89 die woensdag op zijn scootmobiel in Oss werd aangereden, is in het ziekenhuis overleden. Dit meldt de politie donderdagochtend. De man reed woensdagmiddag op zijn scootmobiel op de kruising van de Wethouder Van Eschstraat met de Zonnebloemstraat toen hij werd aangereden door een bestelbusje.