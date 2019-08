Tentenkamp moet woningnood onder buitenlandse studenten oplossen: 'Hopelijk is het niet te koud'

Op donderdagochtend worden de laatste haringen in de grond geslagen, in de stromende regen. Het nog lege kampje biedt een desolate aanblik. Maar de eerste studenten komen al aan. Zoals Alex King uit Australië. Woensdag kwam hij aan in ons land. Na een overnachting in Amsterdam was hij op tijd naar Tilburg vertrokken. Hij zet zijn backpack op het drassige gras. Zijn kussentje met de Australische vlag gooit hij meteen in de tent, dan wordt die niet nog natter.

Teleurstellend

"Het is wat klein, maar ik moet het ermee doen", is Kings eerste indruk. Een kamer heeft hij nog niet. Volgende maand kan hij terecht op een vakantiepark. "Dus ik zit een maand in een tent. Hopelijk is het niet te koud. Het is moeilijk hier iets te vinden, zeker als je niet uit Nederland komt. Veel kamers zijn alleen beschikbaar voor Nederlanders."

Studenten zonder kamer wonen de komende weken in een tentenkampje (foto: Tijmen Moelker).

King zit in een uitwisselingsprogramma tussen zijn Universiteit in Australië en die in Tilburg: "Het is teleurstellend. Er waren 180 kamers, maar die waren in zes minuten volgeboekt. Dus ik greep ernaast. Daarna heb ik nog twee maanden geprobeerd een kamer te krijgen. Niet gelukt."

Weggevlogen

Max Frambach, voorzitter van de International Student Association Tilburg, ISAT, heeft het kampje neergezet. En dat viel niet mee: "We hebben ontzettend veel regen gehad, ook tijdens de opbouw. De gemeenschappelijke tent was weggevlogen. De palen waren gebroken, die hebben we moeten verstevigen."

Frambach vindt het jammer dat dit nodig is: "Je wilt dat iedereen een warme kamer heeft. In een tent slapen is niet ideaal. Dit is het andere gezicht van Tilburg studentenstad."

Wiens schuld is het eigenlijk, dat er te weinig kamers zijn? Frambach weigert met de beschuldigende vinger te wijzen: "Vorig jaar had ik het gevoel dat de gemeente de zaken niet op orde had. Dat ze achterliep bij de groei van de universiteit. Dit jaar is de situatie lastiger. Er hadden 600 tot 650 nieuwe kamers klaar moeten. En daar liep de universiteit op vooruit.

In de video in de tweet laat onze verslaggever het tentenkampje zien.



Ton Gimbrère, raadslid voor het CDA in Tilburg, komt een kijkje nemen bij het tentenkampje. Hij vindt het leuk, maar dan wel voor vakantie: "Als je weet waarvoor dit gebruikt gaat worden, word ik er toch wat droevig van. Dat studenten zo moeten worden ondergebracht omdat er te weinig huisvesting is. Voor een week kun je dit doen, maar dan moet er toch wel een oplossing komen.

'Een kamertje vrij'

Gimbrère heeft met zijn partij wat bedacht om de problemen op korte termijn op te lossen. Afgelopen dinsdag was er een informatieavond: "We riepen Tilburgers op een kamer beschikbaar te stellen aan een buitenlandse student."

Honderd Tilburgers kwamen op de avond af. Het raadslid voegt zelf ook de daad bij het woord: "Ik heb zelf ook een kamertje vrij, op de tweede etage in ons huis." Gimbrère heeft wel een voorkeur: "Een andere cultuur lijkt me interessant."

Van 15 tot en met 23 augustus staan de studenten in het Spoorpark. Daarna verkast de groep naar Alphen, omdat de Roodharigendag het kamp nodig heeft. Op 26 augustus komen de studenten weer terug en dan kunnen ze tot 8 september blijven. Voor studenten die dan nog steeds niets hebben gevonden, heeft de ISAT een hotel geregeld.