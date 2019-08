'Woodstock was het hoogtepunt van de hippiemovement'

Hippies, modder en goede muziek. Exact 50 jaar na dato is Woodstock nog altijd een festival waar veel over wordt gesproken. De sfeer was magisch, volgens sommigen. Naar schatting kwamen er 400.000 muziekliefhebbers naar Woodstock, de Eindhovenaar Michael Lebhar (72) was er één van.

Lebnar, Amerikaan van geboorte, ging er met een groep collega’s heen. “Het leek ons wel iets moois voor onze groep. Een kaartje voor drie dagen kostte 18 euro. We hadden toen nog niet in de gaten dat het zo legendarisch zou worden of dat er vijftig jaar later nog over gesproken zou worden.”

Er kwamen zoveel mensen op het festival af, dat ze de hekken omgooiden. De organisatie besloot last minute iedereen gratis toegang te geven. “We kregen ons geld later netjes teruggestort”, weet Lebnar nog.

De magie?

Wat verklaart nu de magie van Woodstock? “Het was het hoogtepunt van de hippiemovement. We kunnen er anno 2019 van leren om goed met elkaar om te gaan, zonder ruzie en in vrede. Al heb ik wel het idee dat veel gebeurtenissen op Woodstock later geromantiseerd zijn”, zegt de Amerikaan die nu al jaren in Brabant woont.

Hij zag er onder meer Joe Cocker optreden. Andere artiesten die op het legendarische festival stonden waren bijvoornbeeld Joan Baez, Jimi Hendrix en Santana. "Al heb ik niet alles gezien. Op een gegeven moment ging het regenen en zijn we naar de tent gegaan om daar andere dingen te doen."