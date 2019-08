Henk start doneeractie voor een toekomst met zijn Marja na zwaar ongeluk in Rijen

Een automobilist schepte haar en ze raakte zwaargewond: ze had meerdere breuken in haar schedel en sindsdien is ze doof, is haar linkeroog verlamd en heeft ze geen reuk of smaak meer.

Om aanpassingen aan hun huis mogelijk te maken, is Henk nu een doneeractie gestart. Het stel heeft niet de middelen om zelf een verbouwing te financieren.

Henk was op het moment van het ongeluk thuis, 500 meter van het Raadhuisplein. “Een agent vroeg me om mee te gaan en ik wist meteen dat het mis was. Marja was van de zijkant aangereden op het Raadhuisplein, een levensgevaarlijke plek. Ik heb de kinderen van Marja gebeld en ben meegegaan. Zonder de inspanning van de bemanning van de traumaheli, de politie en het ambulancepersoneel was Marja er niet meer geweest.”

Henk Baks staat er sinds die 27ste juni alleen voor. Marja lag na het ongeluk lang in het ziekenhuis in Tilburg en wordt nu verpleegd in Zevenbergen. “Ze werd eerst kunstmatig in coma gehouden”, vertelt Henk over de eerste periode na de aanrijding. “Ze had zeer zwaar hersenletsel.”

Marja werd lang verpleegd in het ziekenhuis in Tilburg.

Henk rijdt dagelijks naar Zevenbergen waar Marja wordt verpleegd. Hij heeft geen idee hoe haar toekomst eruit zal zien. Eind augustus wordt opnieuw beoordeeld of Marja naar huis mag. “Ik kan prima met haar communiceren, maar als ze weer thuis komt, moeten er wel de nodige aanpassingen worden gedaan aan bijvoorbeeld de badkamer.”

Dat moet dan gebeuren in een nieuwe woning, want de huidige maisonnette van de twee ligt op de eerste verdieping en traplopen zal moeilijk zijn voor Marja. Henk hoopt dat woningcorporatie Leystromen een andere woning voor de twee heeft. Ook hoopt hij dat zijn verhaal veel mensen bereikt en dat hij dankzij vele donaties thuis voor zijn vrouw kan zorgen.