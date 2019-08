PSV speelt gelijk, maar is wel ronde verder

Niklas Sandberg van Haugesund is in duel met Michal Sadilek (Foto: Orangepictures).

Na de zege van vorige week in Noorwegen (0-1) bleef het in het Philips-stadion 0-0. In de slotfase ontsnapte PSV tot twee keer toe aan een doelpunt.

In de play-offs treft PSV Apollon Limassol. De Cyprioten versloegen Austria Wien met 3-1, nadat ze vorige week ook in Oostenrijk al hadden gewonnen. PSV speelt volgende week donderdag eerst in eigen stadion, een week later volgt de return.