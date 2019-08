Zeer matig PSV mist creatieve middenvelder: 'Vraag is of de club nog de transfermarkt op gaat'

Niklas Sandberg van Haugesund is in duel met Michal Sadilek (Foto: Orangepictures).

PSV is nog één ronde verwijderd van het hoofdtoernooi van de Europa League. De Eindhovenaren schakelden donderdag met alle mogelijke moeite FK Haugesund uit. Opnieuw kreeg PSV een aantal opgelegde kansen en opnieuw werden die gemist. De ploeg van Van Bommel mist daarbij volgens clubwatcher Job Willemse nog een belangrijke pion in het veld.

Bekijk hieronder de analyse van PSV-watcher Job Willemse en lees verder.

Na de zege van vorige week in Noorwegen (0-1) bleef het in het Philips-stadion 0-0. In de slotfase ontsnapte PSV tot twee keer toe aan een doelpunt. Aanvoerder Pablo Rosario baalde vooral van de gemiste kansen, waardoor het in de slotfase nog spannend werd. Viergever

Bekijk hieronder de reactie van Rosario en lees verder.

Nick Viergever was blij na afloop dat zijn ploeg door was. De manier waarop natuurlijk niet, maar de 29-jarige mandekker beseft dat hij samen met zijn jonge ploeggenoten op bepaalde momenten slimmer en meer volwassen moeten zijn.

Bekijk hieronder de reactie van Viergever en lees verder.

In de play-offs treft PSV Apollon Limassol. De Cyprioten versloegen Austria Wien met 3-1, nadat ze vorige week ook in Oostenrijk al hadden gewonnen. PSV speelt volgende week donderdag eerst in eigen stadion, een week later volgt de return.