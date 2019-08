'Het begon al in de kinderwagen', Rowan is verslaafd aan achtbanen en is op zoek naar de honderdste

Het is een feestelijke dag voor Rowan Peeters uit Best. Deze vrijdag is het namelijk Rollercoaster Day en Peeters is gek van achtbanen. Hij heeft er op 19-jarige leeftijd al 99 verschillende 'gehad'. Op naar nummer honderd, dus!

"Ik ben een beetje verslaafd aan achtbanen en doe er alles aan om die zoveel mogelijk uit te proberen", legt Rowan uit. "Wat me aantrekt, is de kick. Ik heb in een achtbaan geen angst, maar een geluksgevoel. Wanneer ik in een drukke week in een paar achtbanen ben geweest, kan ik er weer even tegenaan. Ik hou van snelheid en hoogte. Achtbanen die dat hebben, zijn mijn favoriet. Ik wil zo hoog en zo snel mogelijk!"

Kinderwagen

Volgens hem is de passie al in de kinderwagen ontstaan. "Toen mijn ouders met mij over de kermis liepen, kon ik al niet stoppen met kijken", lacht hij. De achtbaan waar zijn enthousiasme in ontstond, was 'Troy' in Toverland. "Dat was in het openingsjaar, tijdens een schoolreisje. Eigenlijk durfde ik niet. Ik vond het heel erg eng, maar vanaf die achtbaan wilde ik alleen nog maar meer."

Zo'n passie kost klauwen met geld, zou je denken. "Dat ligt eraan", reageert de achtbaangek uit Best. "Je kunt ook een abonnementje nemen en andere parken bezoeken met korting. Dan is het nog op een leuke manier te doen."

Disney

Hij reist de meest uiteenlopende pretparken af. "De allerbeste achtbaan waar ik tot nu toe in geweest ben, is de Taron. Dat is een lanceerachtbaan in Phantasialand in Duitsland."

Een pretpark zoals Disneyland Parijs moet je daar niet voor bezoeken, benadrukt hij. "Naar Disney ga je meer vanwege het thema en de leuke sfeer. Ik ga voor de achtbanen. Dan kies je voor andere pretparken, zoals hier in de buurt Europa-Park, Phantasialand, en Walibi Holland. Dat zijn parken waar heel veel goede achtbanen staan."

Nummer honderd

Grote vraag is nu waar hij zijn jubileumrit gaat maken. Welke achtbaan kiest Peeters als honderdste? "Ik heb echt nog geen idee. Ik ga binnenkort wel een park bezoeken waar ik al eens eerder ben geweest. Maar de honderdste achtbaan, ik heb geen idee... Dat wordt nog spannend!"