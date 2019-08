Daan Klomp was graag bij NAC gebleven, maar nu gaat hij met Helmond vol voor de winst... tegen NAC

Bekijk de video waarin Daan Klomp reageert op vijf stellingen rondom Helmond Sport en NAC:

Klomp maakte op de eerste speeldag zijn officiële debuut voor Helmond Sport. In de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (1-1). Nu wacht vrijdagavond een uitwedstrijd tegen NAC. Hoewel hij nog onder contract staat in Breda, wil Klomp gewoon winnen. "Ik heb veel aan NAC te danken. Ik heb daar in de jeugd gespeeld en mijn debuut mogen maken. Dat zijn mooie dingen en die blijven je bij. Maar nu is de focus vol op Helmond Sport en wil ik winnen."

De 21-jarige verdediger had graag een kans gekregen bij NAC. Nu is Klomp blij dat hij op huurbasis bij Helmond Sport speelt. "Ik ga vlammen en het is een kans om te laten zien aan NAC of andere clubs dat je een contract waard bent."

Droomscenario

Ondanks een grote schoonmaak in Breda, waar het een komen en gaan was van spelers, heeft Klomp nog wel contact met een aantal NAC-spelers. "Het is leuk om ze weer te zien. Ik heb er zin in." Extra mooi zou het in zijn ogen zijn als hij na afloop die jongens de hand kan schudden in de wetenschap dat de punten naar Helmond gaan. "Dat zou een droomscenario zijn."