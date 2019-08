3 seconden naar fietsen kijken en een heel weekend feesten! Dinteloord verheugt zich al op de Vuelta

Over precies een jaar komt de Vuelta naar Dinteloord en ze zijn er nu al klaar voor

Het duurt nog 1 jaar oftewel exact 365 dagen voordat de Ronde van Spanje, de Vuelta 2020, door de gemeente Steenbergen rijdt. In Dinteloord is dit aanleiding voor een ludieke actie.

Een rode Spaanse stier, een creatie van carnavalsclub De leuttrappers pronkt vanaf vandaag naast de weg waar de renners volgend jaar voorbij komen. "Ja, daar sta je raar van te kijken hé", zegt Tonny de Wit van de carnavalsclub. "Wij zijn supertrots dat de Vuelta voorbijkomt. Wat we gaan doen weten we nog niet maar we gaan er een feestje van maken. Daar zijn wij De Leurtrappers voor", lacht ze.

Feestje voor heel het dorp

"Voor heel de gemeente een moment in de spotlights, maar ook een feestje voor de inwoners", zegt wethouder Esther Prent .

De doorkomst van de Vuelta krijgt extra uitstraling via verschillende activiteiten voor en door inwoners, scholen, verenigingen, organisaties, partners, bedrijven en instellingen. Niet alleen langs het parcours zelf, maar ook in de aanloop naar de start van de Vuelta kleuren de steden en provincies rood (de officiële kleur van de ronde).

"Het is maar drie seconden fietsen kijken maar we gaan een heel weekend feesten", zegt Robbert-Jan Timmermans van Hotel-restaurant Thuis!. "De fietsclub helpt mee om toertochten te organiseren en op de zaterdag voor de Vuelta willen we de Ronde van Dinteloord weer organiseren. Daarnaast veel horeca op straat en langs het parcours", besluit Hans Bolluijt van sportcafé De Buitelstee.