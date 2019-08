Eén uur de tijd om de bestellingen af te maken en alle sporen uit te wissen: drugslab als escaperoom

Twan en zijn maat Patrick van der Heide (33) hebben voor hun nieuwe bedrijfje een echt Brabants thema gekozen. De deelnemers komen terecht in een drugslab. Toepasselijk voor een provincie waar heel veel pillen en andere verboden geestverruimende middelen vandaan komen. Het is 't lab van Barrie. Patrick: "Dat is een drugsbaron die is opgepakt door de politie. De deelnemers hebben een uur om de laatste bestellingen af te maken en alle sporen uit te wissen. Daarna staat de politie voor de deur."

Wie het spel van deze escaperoom speelt, doet er trouwens wel even over om in het lab zelf terecht te komen. Zelfs het vinden van de deur is al een hele puzzel. De rest moet een verrassing blijven.

In Schijndel is niks

De twee Schijndelnaren komen helemaal niet uit de wereld van de escaperooms. Ook niet uit de wereld van de illegale pillen trouwens. Het grootste deel van de week werken ze in de bouw als interieurbouwers. Twan: "Maar we vinden escaperooms leuk om te spelen en in Schijndel is er eigenlijk helemaal niks als je een keer met een groep vrienden of met je familie op stap wilt."

Twan en Patrick van der Heide aan de slag in hun escaperoom

Ze keken om zich heen en vonden in Sint-Oedenrode de escaperoom met het drugslab-thema. De ondernemers die 'm exploiteerden, wilden er wel vanaf en Twan en Patrick konden de prijs betalen. Je praat toch al gauw een investering van tienduizenden euro's. Als ervaren interieurbouwers konden ze veel zelf doen bij het verhuizen van de attractie.

Vaste baan

De twee hebben flink onderzoek gedaan. Ze weten waar de potentiële klanten zitten en hebben inmiddels ook boekingen binnen. Maar voorlopig zijn ze niet van plan hun vaste baan op te geven. Patrick: "We hebben er vertrouwen in maar we gaan gewoon rustig kijken hoe het loopt."