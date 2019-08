PSV'er Steven Bergwijn heeft een paar goede dagen achter de rug: 'Lekker dat er duidelijkheid is'

Bekijk hieronder de reactie van Steven Bergwijn na afloop van Heracles - PSV en lees verder.

Ondanks dat PSV niet in topvorm was in Almelo, hadden de Eindhovenaren niet veel moeite met tegenstander Heracles. Het team van trainer Mark van Bommel liet opnieuw bij vlagen zien over veel kwaliteit te beschikken, maar tot op heden wil dat nog niet over grote gedeeltes van de wedstrijd tot uiting komen.

Duidelijkheid

Steven Bergwijn was zondagavond wel een van de lichtpuntjes en zorgde met een droge knal van afstand voor de openingstreffer. Daarmee bekroonde Bergwijn zijn contractverlenging van afgelopen vrijdag, waardoor de aanvallende middenvelder een paar fijne dagen achter de rug heeft. "Het is nu vooral lekker dat er duidelijkheid is. Ik ben altijd gefocust geweest op het voetballen, maar ik ben blij dat ik bij PSV blijf. De club is altijd goed voor me geweest."

Willem II heeft in Sittard ook zijn tweede uitwedstrijd in winst weten om te zetten. De Tilburgers versloegen Fortuna Sittard in eigen huis met 2-3. De wedstrijd werd gespeeld op een door de overvloedige regen moeilijk bespeelbaar veld. Het was de tweede uitoverwinning voor Willem II. In de openingswedstrijd van het seizoen won de ploeg van trainer Adrie Koster met 1-3 bij PEC Zwolle.

Fortuna Sittard kwam in de 18e minuut op voorsprong door een doelpunt van Damascan. Nog voor rust boog Willem II de achterstand om in een 1-3 voorsprong. Vrousai kopte de gelijkmaker binnen. Pavlidis benutte vervolgens een strafschop en scoorde opnieuw op aangeven van Vrousai. Na de rust vond Fortuna Sittard via een doelpunt van opnieuw Damascan weer aansluiting met Willem II. De Tilburgers gaven de krappe voorsprong echter niet meer uit handen.

RKC Waalwijk speelt gelijk tegen FC Twente na hectische slotfase

RKC Waalwijk heeft zondag in een enerverende wedstrijd gelijkgespeeld met 3-3 gelijkgespeeld tegen FC Twente. In Enschede werd het 3-3. Drie doelpunten vielen tussen de 90e en 93e minuut van de wedstrijd.

In de eerste helft waren de hoogtepunten nog schaars. RKC nam in de 24e minuut de leiding. Anas Tahiri zette op het middenveld zelf de aanval op en na meerdere combinaties kon hij even later zelf de bal in het lege doel schuiven: 0-1. FC Twente kwam in de 64e minuut langszij via Haris Vuckic.

RKC leek er met de zege vandoor te gaan toen rechterverdediger Ingo van Weert in de 79e minuut de 1-2 binnenschoot. Twente sloeg via Vuckic (90e minuut) en Rafik Zekhnini (92e minuut) echter hard toe: 3-2. RKC maakte in de 93e minuut via Paul Quasten toch nog gelijk (3-3) en Hans Mulder schoot daarna de bal voor de Waalwijkers nog tegen paal.