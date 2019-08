Björn Koreman rookte ooit een pakje per dag, nu maakt hij zich op voor zijn marathondebuut

Nadat Björn gestopt was met roken, liet hij zich op de kortere afstanden duidelijk gelden, zo werd hij onlangs vierde op het Nederlands kampioenschap 10.000 meter. Nu bereidt hij zich voor op een nieuwe uitdaging. In Eindhoven wil hij de marathon lopen in 2 uur en 20 minuten.

Aanvankelijk vond hij het nog moeilijk om vijf kilometer te lopen. Nu gaat hij voor die afstand de deur eigenlijk niet meer uit. Van niets werd het een paar keer in de week trainen. "Nu heb ik acht of negen hardlooptrainingen in de week", zegt de fanatieke loper.

Zijn focus is nu gericht op de marathon. "De leukste hardloopwedstrijden zijn in Brabant. En ik heb mijn eerste halve marathon ook in Eindhoven gelopen. Ik heb daar goede herinneringen aan. Het is ook leuk dat er veel bekenden kunnen komen kijken. Ik heb er heel veel zin om in Eindhoven mijn marathondebuut te maken."