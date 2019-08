72 kilo cocaïne gevonden tussen lading bananen, vier mannen opgepakt

De politie heeft donderdag in een loods in Hoogerheide 72 kilo cocaïne in een lading bananen gevonden. Drie mannen die in en bij de loods waren, zijn aangehouden. De drie verdachten (45 tot 54) komen uit Etten-Leur, Hoogerheide en Breda. De politie schat de waarde van de drugs op bijna 3 miljoen euro.

De politie kwam de drugs op het spoor tijdens een onderzoek dat al liep. Waar de loods in Hoogerheide staat, wil de politie in verband met dat onderzoek niet zeggen.

40.000 euro per kilo coke

De waarde van de drugs loopt richting de 3 miljoen euro. "We gaan uit van 40.000 euro per kilo cocaïne", zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie.

Naast de drie mannen in de loods werd in Barendrecht een 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit Culemborg aangehouden die ook bij het drugstransport betrokken zou zijn. De politie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. "Het gaat immers om een lopend onderzoek. Er zit altijd een heel netwerk achter de drugs die we nu hebben gevonden", vertelt de woordvoerder.

'Blij dat het van straat is'

De 72 kilo die de politie donderdag op het spoor kwam, is zeker niet de grootste drugsvangst ooit. "Maar elke kilo die we van de straat halen is er eentje", zegt hij. "Ook met een paar gram zijn we blij dat het van de markt af is."