72 kilo cocaïne in lading bananen, vier mannen opgepakt

HOOGERHEIDE -

De politie heeft donderdag in een loods in Hoogerheide 72 kilo cocaïne in een lading bananen gevonden. Drie mannen die in en bij de loods waren, zijn aangehouden. Het gaat om een inwoner (52) uit Etten-Leur, een 54-jarige man uit Hoogerheide en een man (45) uit Breda.