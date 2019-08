Blunder gemeente Etten-Leur: 2000 e-mailadressen van inwoners gelekt

De gemeente Etten-Leur heeft vrijdagmiddag per ongeluk 2000 e-mailadressen van inwoners openbaar gemaakt. Dat gebeurde in een mail met een enquête over de dienstverlening. Die mail is volgens de gemeente verstuurd aan alle mensen die in het afgelopen jaar contact met de gemeente hebben gehad.

Het datalek vond vrijdag 'rond het eind van de middag' plaats. "De collega die de e-mail verstuurde kwam er achter dat de e-mailadressen in het verkeerde 'vak' stonden: niet in het anonieme bcc-vak, maar in het normale vak", vertelt een woordvoerder van de gemeente. Iedereen die de mail heeft gekregen, kon dus zien aan wie de mails nog meer was verstuurd.



De gemeente heeft melding gedaan bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. “Uiteraard hebben wij alle betrokkenen onze excuses gemaakt. We bespreken dit incident in onze organisatie om te voorkomen dat het in de toekomst nog eens gebeurt”, aldus de gemeente in een verklaring.