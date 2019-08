Gewonde en arrestatie bij ruzie op station Breda, man geslagen met fietsketting [VIDEO]

Volgens een ooggetuige kwamen de mannen rond zes uur ruziënd het station uit. Aan de centrumzijde van het station ging de ruzie verder.

Fietsketting

Op beelden, die je hieronder kan bekijken, is te zien dat met name een van de mannen ruzie lijkt te zoeken. Daarbij wordt met een fietsketting geslagen. Andere reizigers proberen de boel te sussen. Op welk moment één van de twee gewond raakt, is niet duidelijk.

Een omstander maakte onderstaande video, die ook met de politie is gedeeld. De tekst gaat verder onder de video.

Rond halfzeven werd op de Willemstraat de Rotterdammer aangehouden. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie. Na verschillende waarschuwingen gebruikte de politie pepperspray. De Bredenaar raakte gewond en kreeg medische verzorging.

Aanleiding onbekend

De politiewoordvoerder kon vrijdagavond niet zeggen waarom de mannen precies ruzie hadden. De politie doet nader onderzoek.