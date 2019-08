Gewonde en arrestatie bij ruzie op station Breda, man verdedigt zich met kettingslot [VIDEO]

Volgens een ooggetuige kwamen de mannen ruziënd het station uit. Aan de centrumzijde van het station ging de ruzie verder.

Kettingslot

Op beelden is te zien dat met name een van de mannen ruzie lijkt te zoeken. De ander probeert zich te verdedigen door een kettingslot te pakken. Andere reizigers proberen de boel te sussen. Op welk moment één van de twee gewond raakt, is niet duidelijk.

De politie heeft getuigen gehoord. Een omstander maakte een video, die is ook met de politie gedeeld. De politiewoordvoerder kon niet zeggen waarom de mannen precies ruzie hadden. Het treinverkeer had geen hinder van het incident.