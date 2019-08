Zal je altijd zien: de vakantie zit erop en dan wordt het beter weer

"Volgende week lijkt heel aardig te gaan verlopen, met overwegend droog weer en regelmatig de zon erbij", vertelt Van Gendt. "De temperaturen zijn niet heel erg hoog, het wordt 20 tot 22 graden. Maar er staat niet al te veel wind, dus dan voelt het een stuk aangenamer aan."

'Dag met twee gezichten'

Deze zaterdag wordt volgens de weervrouw van Weer.nl 'een dag met twee gezichten'. "In de ochtend is het bewolkt en her en der wat druilerig. Er komt af en toe wat regen over de provincie." Maar in de middag schuift zowel de bewolking als de neerslag langzaam naar het noordoosten weg.

"Dan wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en is er zelfs nog een beetje ruimte voor de zon. Daarbij temperaturen die oplopen tot 22 graden."

De zaterdag begon bewolkt. (Foto: Ben Saanen)

'Er kan lokaal flink wat vallen'

Zondag is het weer een beetje vergelijkbaar met dat van zaterdag. "Zaterdagavond zijn er mooie brede opklaringen, maar in de loop van de nacht komt er toch weer een storing dichterbij", vertelt Van Gendt. "Dan gaat de bewolking toenemen en tegen het eind van de nacht begint het weer te regenen bij temperaturen tot veertien graden."

Zondagochtend staan we volgens haar op met 'echt regenachtig weer'. "Dan regent het echt even stevig door en kan er lokaal flink wat vallen. Heel misschien zou er een klap onweer bij kunnen komen. Maar ook dan schuift dat hele gebied met regen in de loop van de dag naar het oosten weg. Zondagmiddag krijgen we wederom droger weer en het zonnetje af en toe erbij. De temperatuur komt dan wel ietsje lager uit, rond 20 of 21 graden."