The Voice of PSV: fans gezocht met een clubhart en een gouden strot

Sponsor Energiedirect is voor een tv-reclame op zoek naar 'De Stem van PSV'. De winnaar krijgt een hoofdrol en mag het clublied dan zingen op de middenstip. Om te beoordelen wie dat het beste kan, mochten honderd fans in het stadion auditie komen doen.

'Dan komt één van mijn dromen uit'

Sander Ottens uit Eindhoven komt de auditieruimte zelfverzekerd binnen. In zijn hand een gitaar. Hij brengt een countryversie van het clublied van PSV. Ottens: "Ik speel al een tijdje in een countryband. Ik voel me beter met dan zonder gitaar dus ik dacht: Ik neem 'm gewoon mee. Ik ben al jaren fan van PSV en van countrymuziek en die twee gaan best samen."

Ottens: "Als ik word uitgekozen komt echt één van mijn dromen uit, om te mogen zingen op de middenstip van het stadion. Dan zou ik wel heel trots zijn."

Weddenschap

Mark Bergmans uit Veldhoven komt met een lach op zijn gezicht naar buiten. "Volgens mij ging het wel goed." Op de vraag waarom hij auditie doet, bekent hij dat het komt door een weddenschap. "De verliezer moest hier komen zingen en ik heb dus verloren. Ik ben wel zo iemand die het dan ook wel doet. En als ik word uitgekozen dan ga ik er ook echt voor."

Barbara Smits uit Leende komt binnen met een PSV-sjaal om haar nek. Verbaasd kijkt ze naar de vierkoppige jury. "Het lijkt Idols wel", lacht ze. Na haar auditie bekent ze: "Ik vond het best spannend. Het ging wel lekker dus ik ben tevreden. Maar ik zie wel meer goede zangers, dus ik weet niet of ik een kans maak."

'Maar ik ben ook spits'

Een van die goede zangers is de 9-jarige Reza Inta. In zijn PSV-tenue zingt hij uit volle borst. Hij had zich dan ook goed voorbereid. "Ik heb het lied iedere avond geluisterd. Nu ken ik het uit mijn hoofd." Hij hoopt dan ook dat hij wordt uitgekozen om op de middenstip te gaan zingen. "Maar ik ben ook spits, dus ik kan ook komen voetballen."