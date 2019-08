Auto ramt huis in Riethoven, brandweer onderzoekt instortingsgevaar

Aan de Bisschop Rythoviusdreef in Riethoven heeft een personenauto zaterdagmiddag de gevel van een huis geramd. De bestuurder was een 18-jarige vrouw uit Bladel. De auto vloog uit de bocht, tegen een biels die in de tuin lag. De wagen kwam vervolgens tegen het huis tot stilstand.

Het is nog onduidelijk waarom de bestuurder van de weg is geraakt. "Er is een blaastest gedaan, maar de bestuurster had niet gedronken", aldus de politie.



In het huis was een gezin met kinderen aanwezig, maar er zijn geen gewonden gevallen. De schade aan de gevel is groot. Er zijn ook een paar dakpannen beschadigd. De brandweer gaat onderzoeken of er sprake is van instortingsgevaar.