'Mijn hond wordt er doodziek van', Koos triggert Tilburgse vervuilers met berichten op Instagram

"Deze zijn het gevaarlijkst", zegt Koos de Wolf als hij een vlijmscherp versplinterd colablikje vasthoudt. "Als honden hieraan ruiken of in de mond nemen, dan snijden ze alles open." En dat is nou precies waar Koos voor wil waken. Inmiddels staan er bijna honderd foto's van afval op de Instagrampagina.

Wietzakje

Omroep Brabant maakt even een rondje met Koos en zijn hond Jack door het park aan het Stuivesantplein in Tilburg. "Kijk, hier ligt wat. Daar een McDonald's-beker en een wietzakje", begint het bezorgde baasje aan te wijzen. "Er hangen hier regelmatig jongeren rond die wat gaan blowen. Dat is prima natuurlijk, maar ruim dan wel je rommel op. Dan is het voor anderen ook leuk om hier terug te komen."

Eerst maar eens goed kijken naar wat er in onze eigen omgeving voor rommel ligt, vindt Koos. "Leuk dat we allemaal met het klimaat bezig zijn en dat is ook goed, maar kijk eerst eens naar wat je zelf achterlaat. Dat maakt me boos."

De gemeente onderneemt volgens Koos nog niet veel actie. "Ik tag ze altijd in de foto's. Om ze te laten zien dat Tilburg niet altijd zo mooi is als wordt gezegd." Uiteindelijk hoopt De Wolf dat de gemeente gaat samenwerken met bedrijven waarvan rommel in de parken ligt. "Als er ook maar iets ondernomen wordt dan is dat al mooi. Deze Instagrampagina is een mooie start."