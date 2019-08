Ier (23) in kritieke toestand na aanrijding in Tilburg: 'Hij stak plotseling de weg over'

TILBURG -

Een voetganger is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht na een aanrijding bij het Leijpark in Tilburg. Het gaat om 23-jarige Ier. Het ongeluk gebeurde rond halfeen zaterdagnacht, vlakbij het ziekenhuis in de Professor Van Buchemlaan. Eerder meldde de politie dat het slachtoffer een 29-jarige man uit Tilburg betrof. Maar dat was de bestuurder van de bestelbus die de man aanreed.