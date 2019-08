'Wie doet nou zoiets?': Dood zwijn en hazen gedumpt in buitengebied Haaren

Zeven dode hazen en een wild zwijn zijn gedumpt in het buitengebied van Haaren. Ze lagen in twee zakken op een zandpad. Wildbeheerder Thomas van Geelen denkt dat de dieren zijn gebruikt als prooi voor honden tijdens gokwedstrijden.

De dieren zijn waarschijnlijk niet in de buurt van Haaren gevangen. Van Geelen: "In deze regio komen geen wilde zwijnen voor." Hij vermoedt dat de hazen en het zwijn als prooi zijn gebruikt voor wedstrijden. "Dan worden dieren, in dit geval hazen en een zwijn, als prooi losgelaten in het bos. De hond die het snelst zijn prooi vangt, wint." Dat idee wordt bevestigd door het feit dat er geen hagel in de gedumpte dieren zit. "Ze zijn dus niet doodgeschoten."

Uit auto gegooid

De hazen zaten in een oranje zak waar hondenvoer in zat. Het wild zwijn in blauwe vuilniszak. De zakken werden zaterdagochtend vroeg gevonden door een vriend van Van Geelen. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie.

De wildbeheerder vermoedt dat ze uit een voorbij rijdende auto zijn gegooid. Uit het zwijn waren stukken gesneden, waarschijnlijk om te verkopen voor consumptie. De hazen waren nog intact. Van Geelen vermoedt dat die al te lang dood waren om nog te kunnen verkopen.

Let op: onderstaande foto's kunnen schokkend zijn. De tekst gaat verder na de tweet.

Meer toezicht

Van Geelen pleit vurig voor meer toezicht in het buitengebied, want hij ziet steeds vaker illegale activiteiten. "Er wordt steeds vaker gedumpt. Niet alleen dieren, maar ook drugsafval en andere troep. Het toezicht moet gewoon meer en beter worden. Zodat als er iets gebeurt dat niet mag, er kan worden opgeschaald. Je voorkomt zo'n dumping daar misschien niet mee, maar wat extra ogen zouden wel helpen."